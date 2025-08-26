Я нашел ошибку
Главные новости:
Плавание развивает все группы мышц с минимальной травматизацией.
 Главный детский травматолог-ортопед региона: «Один из самых полезных для здоровья видов спорта — плавание»
На счету нашей команды в первом круге - две победы и два поражения.
СХК «Лада» дебютировал в чемпионате России по следж-хоккею
На автодороге Обход Тольятти инсценируют чрезвычайное происшествие
Самарец дважды проиграл газовикам суд из-за начислений за ресурс более 90 тыс. рублей
В Самарской области отремонтируют более 170 км дорог к образовательным учреждениям
В России ужесточат правила получения охотничьего билета
Сельхозтоваропроизводители Самарской области наращивают объемы поставок продукции в Китай
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Еврейская семья и ее традиции – А идише мама»
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
Названа стоимость букета к 1 сентября

26 августа 2025 11:05
172
Траты на букет цветов к началу учебного года составят около 4 тыс. рублей, следует из имеющихся у «Известий» данных компании «Платформа ОФД».

Средний чек на букет ко Дню знаний вырос за год на 9%, подсчитали аналитики. При покупках онлайн он немного выше — 4,6 тыс. рублей.

«Родители обычно не экономят на этой категории, учитывая букет в качестве обязательного подарка. Сегодня закупка цветов к началу учебного года происходит заранее, силами родительских инициативных групп классов», — указали аналитики.

Чаще всего родители отдают предпочтение проверенным вариантам. Как правило, это розы, добавила руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров Flowwow Вероника Перетягина. Также композиции охотно дополняют ирисами и гортензиями.

Также к празднику выбирают букеты из клубники, которые стоят 3,2 тыс. рублей, или зефира в среднем за 2,8 тыс. рублей. Флористы, по словам эксперта, готовят к 1 сентября как небольшие букеты, так и комплекты, в которые помимо цветов включают десерты, подарочные сертификаты или наборы чая и кофе.

В центре внимания
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
111
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
139
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
171
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
25 августа 2025  09:56
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
427
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
696
