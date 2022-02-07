Названа помогающая предотвратить инсульт привычка

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Прием ванны значительно сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Об этом со ссылкой на масштабное исследование заявила ученые из Гарвардского университета, пишут "Известия" со ссылкой на британскую газету Daily Express.

Изучение данного вопроса проводили в Японии, участниками эксперимента стали 30 тыс. человек. Оказалось, что люди, принимающие почти каждый день ванну, на 28% реже сталкивались с болезнями сердечно-сосудистой системы и на 26 % — с инсультом, чем те, кто делал это менее двух раз в неделю.

Как полагает доктор Адольф Хаттер, нахождение человека в горячей воде особенно полезно.

«Более высокая температура в теплой ванне провоцирует расширение кровеносных сосудов, что, в свою очередь, снижает кровяное давление», — сказал он.

По его словам, в горячей воде также возрастает объем крови, прокачиваемой сердцем, что повышает нагрузку на эту мышцу.

Данные исследования были скорректированы на диету участников исследования, их вредные привычки и физическую активности. Как отметили специалисты, температура воды ванны не влияла на выводы.

Фото: pixabay