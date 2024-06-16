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Назван самый любимый алкоголь россиян

16 июня 2024 10:35
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Назван самый любимый алкоголь россиян

 

Наиболее популярным алкогольным напитком среди россиян является пиво. Оно занимает около 80% отечественного алкогольного рынка. Об этом рассказал председатель совета директоров алкогольной компании Luding Group Эрнест Хачатурян.

«Для нашей страны характерно пиво-водочное потребление. На рынке сейчас почти 80% занимает пиво», — передает слова Хачатуряна РИА Новости. Что касается сегмента крепкого алкоголя, у россиян возрастает интерес к коньяку, подчеркнул председатель. 

Хачатурян отметил, что продажи водки в стране стагнируют, показывая годовой прирост всего в 1%. В целом потребление крепкого алкоголя в 2023 году увеличилось на 5% по сравнению с 2022 годом, при этом наблюдается перераспределение спроса между различными брендами, в том числе на фоне ухода с рынка зарубежных игроков.

Говоря о вине, эксперт подчеркнул, что для расширения винного кругозора потребителей необходимо сначала познакомить их с базовыми вариантами напитка. Этому способствует развитие внутреннего туризма, заключил Хачатурян.

Пять лет назад, согласно данным платформы фискальных данных «Такском», самым популярным алкогольным напитком у россиян также было пиво. За ним следовали вино, водка, коньяк и сидр. Эксперты составляли рейтинг на основе анализа более 15 миллиардов кассовых чеков, пишет Ура.ру.

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