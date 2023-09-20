Нацпроект "Производительность труда" в Самарском регионе набирает обороты

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В Самарской области продолжается реализация национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В течение месяца его новыми участниками стали ООО «Новейшие Коммуникационные Системы» (ООО «НовоКС», г. Новокуйбышевск»), ООО «БСГ» (г. Тольятти) и ООО «ВОЛГА - ЭНЕРГОГАЗ» (г. Самара).

Соответствующие соглашения подписаны руководителями предприятий с министерством промышленности и торговли Самарской области и Региональным центром компетенций.

Правительство Самарской области во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым уделяют большое внимание задачам внедрения бережливого производства, которое способствует росту производительности труда на местных предприятиях, их экономической устойчивости, а в конечном итоге – повышению уровня жизни людей.

Таким образом, в настоящее время в губернии 161 предприятие внедряет бережливые технологии в рамках национального проекта «Производительность труда». К 2024 году планируется вовлечь в проект 169 компаний, обеспечив при этом ежегодный рост производительности труда на 5%.

Заметим, что три новые компании, вошедшие в национальный проект «Производительность труда», являются собственными, локализованными в РФ производствами, что немаловажно в современных экономических условиях. Они успешно реализуют продукцию на рынке не первый год и открыты к инновациям.

Так, многопрофильная инжиниринговая компания «НовоКС» проектирует и производит взрывозащищенное климатическое оборудование, интегрирует инженерные системы, обеспечивает диспетчеризацию климатических систем. Продукция предприятия способна работать в экстремальных условиях. Обладает сейсмозащитой и прошла сертификацию для работ при низких температурах. Заказчиками компании являются крупные нефтеперерабатывающие и химические предприятия в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, а также операторы связи.

Компания «БСГ» – динамично развивающийся производитель оросительной техники и полного ассортимента запчастей. Предприятие считает своей миссией – обеспечить российских фермеров и крупных сельхозпроизводителей качественным, функциональным и надежным оборудованием для полива.

«Волга-Энергогаз» проектирует, изготавливает и поставляет на газотранспортные объекты ПАО «Газпром» системы выхлопа для газоперекачивающих агрегатов и установок. Предприятие, производящее оборудование для газоперерабатывающей промышленности, обладает значительным потенциалом, достаточными производственными возможностями и высоким уровнем технологий.

Впереди у новых участников национального проекта период обучения рабочих групп методикам бережливого производства, а позднее внедрение их в производство.