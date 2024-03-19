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Нацпроект «Производительность труда» расширили на туристическую отрасль

19 марта 2024 15:28
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Предприятия сферы туризма с выручкой от 180 миллионов рублей теперь могут получить поддержку нацпроекта «Производительность труда».

Предприятия сферы туризма с выручкой от 180 миллионов рублей теперь могут получить поддержку национального проекта «Производительность труда». Речь идет о гостиницах, кемпингах, коттеджах, санаторно-курортных организациях, турагентствах и туроператорах, ярмарках, парках культуры и отдыха, пляжах и аттракционах. Для участия в нацпроекте достаточно подать заявку на производительность.рф.

В прошлом году внутренний туризм вырос на 20%. В 1,5 раза увеличилась выручка бизнеса. На фоне растущего спроса компании стали активнее инвестировать в инфраструктуру. Повысить отдачу от этих вложений государство предлагает при помощи национального проекта «Производительность труда». К примеру, эксперты по повышению производительности труда безвозмездно помогут туристической организации в таких вопросах как - ускорить заселение туристов, сократить очереди на горнолыжные спуски, повысить стандарты обслуживания.

Ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил к 2030 году охватить проектами по повышению производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. Это порядка 12 тысяч предприятий.

«Задача нацпроекта «Производительность труда» — создать современную производственную культуру и без дополнительных финансовых вложений повысить производительность труда, перестроить внутрипроизводственную логистику, загрузить оборудование, сократить простои на предприятиях. Эту поддержку в Самарской области оказывает Региональный центр компетенций – прокомментировал врио заместителя министра – руководителя департамента машиностроительного комплекса министерства промышленности и торговли региона  Сергей Тишин. - Самарская область реализует национальный проект «Производительность труда» в течение шести лет.  Нами накоплен большой опыт практической работы по внедрению методов бережливого производства и достигнуты значительные результаты.

В настоящее время   к участию в нацпроекте привлечено 176 предприятий при плане в 169 единиц (рост – 104,1%). Инструментам бережливого производства обучено свыше 2700 человек (при плане в 2653 человек).

Кроме того, участникам нацпроекта предоставляются стимулирующие меры поддержки, способствующие, в том числе, повышению производительности труда. Наиболее востребованным является инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций.

С 2020 года правом на применение ИНВ воспользовались 23 региональных предприятия на общую сумму около 2 миллиардов рублей.

На сегодня в Самаркой области проекты по внедрению инструментов бережливого производства завершены более чем на 140 предприятиях. В результате чего эффективность работы предприятий в среднем улучшилась: выработка выросла на 33%, запасы незавершенного производства сократились на 37%, время протекания процесса снизилось на 36%. Таким образом, по итогам реализации проектов региональными предприятиями достигнут ощутимый экономический эффект.

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