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Нацпарк "Самарская Лука" поднял тариф на посещение

24 декабря 2021 10:58
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Нацпарк "Самарская Лука" поднял тариф на посещение

В национальном парке "Самарская Лука" с 1 января 2022 г. вводится новый порядок оплаты за посещение. Плата за посещение территории устанавливается в размере 200 руб. с человека за одно посещение, длительность одного посещения установлена до трех календарных дней.

Электронная путевка сейчас стоит 70 руб. и выдается на сутки.

Туристическая путевка дает право посещать территорию парка в пределах разрешенных участков (зоны посещения) и маршрутов, информация о которых размещена на официальном сайте или в информационных центрах парка.

В список лиц, освобожденных от платы за посещение, относятся местные жители, собственники жилой недвижимости (или участка под ИЖС) на территории населенных пунктов в границах парка, жители города Жигулевск, дети до 18 лет, пенсионеры и другие льготные категории граждан (всего 18 категорий), сообщает Волга Ньюс.

Посещение некоторых объектов парка (экологические тропы "Молодецкий курган и Девья гора"+ пикниковая поляна Молодецкого кургана, "К источнику св. Ильи Пророка", "Гора Отважная", рекреационный комплекс "Мордово") оплачивается отдельно независимо от входной платы и наличия льгот, так как является дополнительной услугой парка. 

По-прежнему существует возможность приобретения путевок онлайн через сайт парка. 

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