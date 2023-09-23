Нашли общий язык: японские ученые с помощью нейросети создали переводчик звуковых сигналов кур и петухов

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Японские учёные создали переводчик с помощью нейросети, которая расшифровывает куриное кудахтанье. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Business Insider.

Исследования под названием "Глубокий эмоциональный анализ" позволили идентифицировать эмоции птиц при помощи анализа звуковых паттернов.

Учёные пришли к выводу, что люди смогут понимать, когда птицы боятся, злятся, хотят есть и волнуются. Тест прошли 80 петухов и куриц. В разработке принимали участие ветеринары и зоопсихологи.

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