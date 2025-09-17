Я нашел ошибку
Главные новости:
Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам
Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам
Дорожные службы Самары ведут строительство полосы разгона при повороте с улицы Академика Тихомирова на улицу Народную, ее длина составит 20 метров.
В Самаре приступили к реализации комплекса мероприятий по улучшению транспортного сообщения в Куйбышевском районе
Под управлением художественного руководителя и главного дирижёра – народного артиста СССР Владимира Спивакова.
 25-го сентября в Самарской филармонии выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
Автотранспортное средство со смазочными материалами остановила мобильная группа на выезде в Республику Казахстан.
Самарские таможенники передали военным смазочные масла на сумму около 400 тыс. рублей
Министерство промышленности и торговли Самарской области организовало бизнес-миссию в новые территории России и Крым.
Наш регион укрепляет экономические связи с новыми территориями и Крымом
Сегодня «РКС-Самара» предоставили активным жителям города и представителям власти уникальную возможность увидеть историческую систему, которая до сих пор исправно работает.
17 сентября – день рождения самарской канализации
Андрис Марисович рассказал о своем детстве, об учебе в хореографическом училище, о годах работы в Большом и Мариинском театрах, о победах на международных конкурсах, о своих любимых партиях, о педагогах и конечно поделился секретами своего успеха.
В Самарском хореографическом училище состоялась встреча студентов с народным артистом России Андрисом Лиепа
В 2025 году тема дня: "Безопасная помощь каждому новорожденному и каждому ребенку".
Андрей Орлов рассказал о медицинском сопровождении юных жителей региона с самого рождения
Наш регион укрепляет экономические связи с новыми территориями и Крымом

17 сентября 2025 16:23
83
Министерство промышленности и торговли Самарской области организовало бизнес-миссию в новые территории России и Крым.

Министерство промышленности и торговли Самарской области организовало бизнес-миссию в новые территории России и Крым. Делегация из числа представителей самарских компаний посетила Луганскую и Донецкую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, а также Республику Крым. Цель – укрепление промышленного потенциала и установление кооперационных связей между предприятиями.

В ходе визита были организованы встречи в формате B2B с представителями органов власти и деловых кругов принимающих регионов. На переговорах стороны детально обсудили потенциальные направления сотрудничества, обменялись мнениями и наметили перспективные пути взаимодействия.

Заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Дамир Галиуллин отметил, что поездка была организована по поручению губернатора Вячеслава Федорищева с целью налаживания контактов и создания точек кооперации между предприятиями Самарской области и новых территорий. 
Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков обозначил ключевую роль промышленной кооперации в развитии экономики.

«Укрепление промышленных кооперационных связей между субъектами Российской Федерации и новыми территориями имеет решающее значение для их устойчивого экономического развития и интеграции в общероссийское пространство. Такая кооперация способствует укреплению производственных цепочек, диверсификации промышленности и расширению инвестиций, что особенно важно для реализации проектов импортозамещения и наращивания экспортного потенциала», – подчеркнул он. 

Со стороны принимающих регионов также был выражен высокий интерес к сотрудничеству. Начальник управления промышленной политики и стратегического планирования Минпромторга Запорожской области Наталья Лысенко подтвердила взаимную готовность к продуктивному диалогу и рассказала о перспективах взаимодействия не только в промышленности, но и в сферах дорожной инфраструктуры, здравоохранения и благоустройства территорий.

По итогам серии встреч достигнуты предварительные договорённости о реализации совместных проектов. В кооперации заинтересованы как крупные промышленные предприятия, так и представители среднего и малого бизнеса Самарской области, работающие в отраслях машиностроения, строительства, производства медицинского оборудования, информационных систем и цифровых технологий.

Среди активных участников миссии – ОАО «Завод Продмаш», ТК «Универсал», ООО «БТС», ООО «Интеллектуальные системы», ООО «Арктик Инвестментс», АО «ДИАКОН-ДС», АО «ДИАКОН», ЗАО "Завод ЖБИ-8" и другие. Все компании выразили готовность делиться опытом и выстраивать партнерские отношения.

«Коллег из новых регионов заинтересовали возможности наших анализаторов, особенно в сфере КДЛ-диагностики, где еще не все лаборатории оснащены современным оборудованием. Мы готовы предложить эффективные решения по импортозамещению, а также организовать обучение и повышение квалификации для местных специалистов», – отметил представитель самарской компании по производству медицинского оборудования «ДИАКОН» Илья Руднев.

Проведенная бизнес-миссия заложила прочный фундамент для долгосрочного и взаимовыгодного экономического партнерства между Самарской областью и новыми регионами России.

 

Фото: Телеканал "ЗА" (Запорожское ТВ)

Теги: Самара

