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Нарядиться на выпускной в Самаре можно в среднем за 2 000 рублей

15 июня 2021 10:50
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Нарядиться на выпускной в Самаре можно в среднем за 2 000 рублей

В 20-х числах июня в школах по всей России начинаются выпускные вечера. В преддверии главного школьного торжества эксперты Авито провели исследование, чтобы выяснить, как изменился спрос на выпускные платья на сайте и сколько стоит нарядить выпускницу на бал. В целом по России интересоваться платьями стали на 25% чаще, чем в 2019 году, а средняя цена наряда выпускницы составила 2 500 рублей. В Самаре выпускное платье можно купить в среднем за 2 000 рублей, а спрос на них вырос на 23%.

В каких городах наиболее активно готовятся к выпускному?

В прошедшем месяце спрос на выпускные платья на Авито в России вырос на 25% по сравнению с маем 2019 года (в 2020 году тенденции рынка оказались абсолютно нетипичными, так как из-за пандемии выпускные были отменены). При этом наиболее яркие всплески интереса к платьям зафиксированы в Кирове (в 2 раза), Тольятти (на 80%), Иркутске (на 80%), Набережных Челнах (на 69%) и Ижевске (на 68%). В Москве и Санкт-Петербурге выпускные платья стали востребованнее на 9% и 40% соответственно. В Самаре интересоваться выпускными нарядами стали на 23% активнее, чем два года назад.

По количеству запросов на платья на Авито лидируют Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится 11% и 7% от общероссийского спроса соответственно. Третье место занял Воронеж (3% спроса), на четвертом и пятом по количеству запросов - Краснодар и Нижний Новгород (по 2% от общего спроса по России).

“Спрос на выпускные платья на Авито в России вырос на четверть по сравнению с маем 2019 года (последние выпускные до пандемии), предложение тоже растет - объявлений о продаже нарядов для выпускного стало больше на 20%. На выбор в пользу неновых платьев оказывают тренды на осознанное потребление и разумную экономию, ведь в большинстве случаев такие наряды надевают всего один раз, они остаются в прекрасном состоянии, а стоят на порядок дешевле”, - комментирует руководитель макрокатегории Lifestyle на Авито Алексей Козловский.

Сколько стоит одеться на последний школьный вечер?

На Авито можно приобрести как новые платья, так и уже бывшие в употреблении, а также распространена услуга проката вечерних платьев. Средняя цена вечернего наряда для выпускного на сайте составила 2 500 рублей в целом по России - это на 25% дороже, чем два года назад. В Самаре выпускное платье можно купить в среднем за 2 000 рублей.

Воронеж в этом году оказался городом, в котором платья продают дороже, чем в других регионах России: средняя стоимость здесь составила 4 000 рублей. На втором месте Рязань, где одеться на выпускной стоит в среднем 3 200 рублей. В среднем по 3 000 рублей стоят платья в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Ставрополе. А вот в Ижевске, Кирове и Челябинске одеться на выпускной можно наиболее бюджетно: в среднем за 1 000 рублей, 1 100 рублей и 1 300 рублей соответственно.

Теги: выпускной вечер

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