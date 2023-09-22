«Народный участковый - 2023»: определены три лидера для участия в финальном региональном туре

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В Самарской области подведены итоги первого этапа Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2023». Теперь конкурсантам предстоит принять участие в финальном региональном туре, который определит самого «народного» участкового, который представит нашу область на всероссийском этапе.

По результатам голосования, проводимого на сайте Главного управления МВД России по Самарской области, определены три лидера - участковый уполномоченный полиции Отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре старший лейтенант полиции Виталий Михайлин, участковый уполномоченный полиции О МВД России по Красноярскому району майор полиции Юрий Егоров и участковый уполномоченный полиции Отдела полиции по Куйбышевскому району Управления МВД России по г. Самаре старший лейтенант полиции Александр Сурков.

Второй этап пройдет с 7 по 16 октября 2023 года. От выбора каждого жителя нашей области зависит, кто из финалистов будет бороться за право получить почетное звание - «Народный участковый – 2023» на федеральном уровне.

Традиционно награждение самого народного участкового и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции, который ежегодно отмечается 17 ноября.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО