Народный фронт предложил скрыть энергетики с прилавков по аналогии с табаком

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Заместитель руководителя Бюро расследований Народного фронта Валерий Горюханов рассказал телеканалу "Россия 1", что организация выступает за то, чтобы энергетические напитки не могли в открытую выставлять на прилавки магазинов.

Предлагается скрывать напитки за специальными шторками, как уже сделали с табачной продукцией, пишет Смотрим.

"Мы выступаем за то, чтобы скрыть вообще этот товар с прилавков. Какими-то шторками. Только по предъявлению паспорта [покупатель] мог вообще посмотреть на него. И тогда вот эти разноцветные упаковки не имели бы такой манящий эффект", – сказал Горюханов.

Ранее Минцифры РФ предложило применять биометрические данные для проверки возраста при продаже энергетических напитков. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: pxhere.com