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Народный фронт отправил из Самары гуманитарный конвой жителям Курск

11 августа 2024 13:55
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Народный фронт отправил из Самары гуманитарный конвой жителям Курска


Из-за провокаций ВСУ куряне вынуждены покидать дома и уезжать в пункты временного размещения. Постельное белье, одежда, продуктовые наборы,
средства гигиены, хозтовары, чайники и даже холодильник – всего около полутора тонн помощи принесли жители Самары для отправки в регион,
который подвергся вражеским атакам.

Всю пятницу в штаб Народного фронта люди несли собранные посылки для отправки конвоем, организованным совместно с Народным фронтом
Оренбургской области. Одного дня сбора оказалось мало: представители Народного фронта продолжили работу в субботу и вышли на набережную, где
пришедшие на День физкультурника жители области могли поддержать мирное население Курска.

В это время фура из Оренбуржья держала курс на Самару. После погрузки автомобиль, доверху загруженный помощью двух регионов отправился в
Курскую область. В воскресенье конвой прибудет в Курск, а помощь и тепло жителей Поволжья поддержит местных жителей в беде.
«Народный фронт начал формирование гуманитарной помощи мирному населению Курска в первые дни трагедии. Объединившись с коллегами из Оренбурга,
уже в субботу, 10 августа, фура отправилась в Курск, в штаб местного
Народного фронта. Все собранные вещи будут переданы в пункты временного размещения для людей, покинувших свои дома на неопределенный срок.
Курску помогает вся Россия, уверен, тепло наших граждан дойдет до людей и хоть немного облегчит их жизнь в условиях постоянных атак со стороны
врага», - прокомментировал Руководитель исполкома Народного фронта в Самарской области Владимир Марин.

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