Народное голосование за звание «Культурная столица года 2024» завершится раньше: свой голос за Самару можно отдать до часу ночи 25 сентября

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Решением оргкомитета Конкурса среди городов Российской Федерации на звание «Культурная столица года» народное голосование в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/wall-17862264_2148872) завершится в 1 час ночи 25 сентября 2023 года (ранее опубликованная информация о завершении голосования в ночь на вторник 26 сентября была скорректирована). Предстоящие выходные – финальные дни голосования!

Ближайшие 48 часов станут самыми активными и решающими днями голосования. На сегодняшний день наметилось два явных лидера: Самара и Нижний Новгород. В голосовании уже приняли участие более 405 тысяч человек, из них более 140 тысяч назвали «Культурной столицей года 2024» Самару.

Стать «Культурной столицей года» – не просто признание лидерских позиций города в области формирования комфортных условий для жизни горожан, но также большой задел на будущее. У нашего региона уже есть огромный опыт в реализации культурных, социальных, инфраструктурных проектов регионального и федерального уровня. Но проведение в 2024 году мероприятий на правах «Культурной столицы года» – достояние, которым без преувеличения смогут гордиться все жители Самарской области.

Поддержим любимый город в народном голосовании – пусть вся Россия узнает, что «Самара – просто космос!»

Голосуем в социальной сети «ВКонтакте» до часу ночи 25 сентября 2023г.

Важно участие каждого!

Фото: Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица»

Фото: Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица»