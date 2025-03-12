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Наименования географических объектов под контролем самарского Росреестра

12 марта 2025 10:10
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Наименования географических объектов под контролем самарского Росреестра

 Более 3 700 записей о различных географических наименованиях Самарской области содержит Государственный каталог географических названий, который находится в общем доступе и размещен по адресу: https://kadastr.ru/services/gosudarstvennyy-katalog-geograficheskikh-nazvaniy/.

Управлением Росреестра по Самарской области осуществляется государственный геодезический надзор, в том числе за соблюдением правил употребления наименований географических объектов в документах, картографических и иных изданиях, на дорожных и иных указателях.

В 2024 году Управлением было выявлено 19 наименований географических объектов. Государственный каталог пополнился как существующими в Самарской области наименованиями населенных пунктов (село Кольцово, пгт Новосемейкино, село Нижняя Солнцовка, поселок Скородумовка), так и наименованиями различных природных объектов – например, в каталоге учтено озеро Голубое в Сергиевском районе, являющее памятником природы регионального значения, получившее название и широкую известность, благодаря насыщенному изумрудно-голубому цвету воды.

Необходимо знать, что наименования географических объектов, как составная часть исторического и культурного наследия народов Российской Федерации, охраняются государством. Произвольная замена одних наименований другими, употребление искаженных наименований не допускаются. Нарушение указанных требований может повлечь административную ответственность (ст.19.10 КоАП РФ). 

Так, в 2024 году сотрудниками самарского Росреестра были обследованы 461 дорожных указателя на дорогах общего пользования Самарской области и выявлено 10 фактов употребления искаженных наименований населенных пунктов – например, на дорожном указателе к пос.Иерусалимский в Хворостянском районе населенный пункт был обозначен как Иерусалим, к пос.Ульяновский Шигонского района - было написано Ульяновец, пос.Сосновский в Кинельском районе был обозначен как Сосновка.

По всем выявленным фактам нарушения были устранены после выдачи Управлением предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Также специалистами Управления осуществляется работа по анализу содержания электронных карт, размещенных в сети «Интернет», и принимаются меры по взаимодействию с владельцами данных ресурсов для исправления допущенных нарушений в написании географических объектов.

При выявлении ошибок в наименованиях географических объектов Самарской области заинтересованные лица могут направить соответствующую информацию для принятия мер в отдел геодезии и картографии Управления Росреестра по Самарской области по электронной почте: 63_upr@rosreestr.ru.

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