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Над Самарской областью в ночь с 14 на 15 июня поднимется "клубничная" суперлуна. Увидеть необычное небесное явление можно невооружённым взглядом, сообщает sovainfo.ru.

Суперлунием называют явление, когда спутник Земли находится максимально близко к планете. Из-за такого сближения Луна приобретает "вкусный" клубничный цвет.

Ягодное название спутник получил из-за того, что в этот период, как правило, начинают собирать клубнику.



Суперлуние связано суевериями и астрологическими прогнозами. Поэтому sovainfo.ru решила узнать подробности у астролога Александры Богатовой. Она рассказала, что суперлуние - энергетически неустойчивый день. Поэтому в этот период категорически нельзя принимать важные решения.

- Это суперлуние будет в стрельце. Огненный знак отвечает за решительные действия, задел на успех. Как правило, долгие думы о чем-то откладываются в долгий ящик и человек предпочитает что-то сделать на импульсе. Хотя потом может об этом пожалеть.

Александра Богатова рассказывает, что мощности суперлуния сохранятся на три дня после него. Поэтому в это время, на убывающую луну, необходимо настроиться на очищение своей жизни от всего ненужного. Например, убраться в квартире и перебрать давно забытые полки в шкафу.

Форто: соцсети