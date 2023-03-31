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Над каждым вторым россиянином шутили 1 апреля

31 марта 2023 14:04
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над каждым вторым россиянином шутили 1 апреля

1 апреля — обычный день или повод лишний раз разыграть коллегу или друга? Редакция Hi-Tech Mail.ru опросила читателей, чтобы выяснить подробности об отношении россиян ко Дню смеха. 

Оказалось, что только 27% опрошенных считают 1 апреля праздником. Отрицательно на вопрос ответили 73% россиян. При этом женщины относятся ко Дню смеха скептичнее мужчин: 1 апреля считают обычным днем 77% женщин и 70% мужчин. 

47% респондентов признались, что не планируют никого разыгрывать в грядущую субботу. А вот знакомым, коллегам и членам семьи 18% россиян, ответивших на вопрос утвердительно, стоит быть начеку и ждать розыгрыш 1 апреля. Еще 34% опрошенных пока не определились со своими планами на этот день. Разыгрывать знакомых и коллег больше любят мужчины: среди тех, кто хочет организовать розыгрыш или шутку, 13% женщин и каждый пятый мужчина (20%). 

48% опрошенных россиян испытывали на себе последствия первоапрельских шуток. Мужчин разыгрывали чаще — 50% против 45% женщин. 

Минимальное количество респондентов относится ко Дню смеха отрицательно — всего 19%. Доля тех, кого 1 апреля радует, — 39%. Еще 45% россиян высказывают нейтральную позицию. 

Среди тех, кому День смеха нравится, больше мужчин — их доля составляет 40% опрошенных. Каждая третья россиянка воспринимает праздник в положительном ключе. 

Фото: pxhere.com

 

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