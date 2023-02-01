Начался прием проектов на второй конкурс президентских грантов 2023 года

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В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации из всех регионов страны, зарегистрированные не позднее 15 сентября 2022 года (при запросе гранта более 500 тысяч рублей – 15 марта 2022 года) и не имеющие органов власти в составе учредителей.

Подготовить и подать заявку можно на сайте Фонда президентских грантов с 1 февраля до 15 марта. При этом фонд рекомендует не откладывать эту работу на последние дни, поскольку это часто негативно сказывается на качестве проработки проекта и, как следствие, шансах получить грант на его реализацию. Кроме этого, у участников конкурса не останется времени на исправление технических ошибок, если они будут допущены в заявке.

Вся информация об условиях участия в конкурсе опубликована на сайте фонда в соответствующем разделе. Ответы на основные вопросы можно найти в центре поддержки.

Качественно подготовить заявку на конкурс также поможет онлайн-курс фонда по социальному проектированию. Он доступен на сайте фонда в разделе «Обучение».

Итоги конкурса будут подведены до 16 июня. Приступить к реализации поддержанных проектов победители конкурса смогут с 1 июля.