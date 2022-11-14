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Начался отборочный этап областного конкурса «Лучшая трудовая династия Самарской области» по направлению «Социальное обслуживание».



Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области объявляет о начале проведения отборочного этапа областного конкурса «Лучшая трудовая династия Самарской области» по направлению «Социальное обслуживание».



К участию в отборочном этапе конкурса допускаются учреждения и организации сферы социального обслуживания, осуществляющие свою деятельность на территории Самарской области, независимо от их организационно-правовой формы собственности при условии соответствия вида их экономической деятельности направлениям деятельности Министерства.



Трудовой династией признаются члены одной семьи и их близкие родственники в количестве трех и более человек, имеющие три поколения и более – последователей семейной традиции, занятые в настоящее время или ранее осуществлявшие свою трудовую деятельность в одной организации Самарской области. Суммарный общий трудовой стаж трудовой династии должен быть не менее 50 лет.



Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 30.12.2022 года по адресу: 443086, г. Самара, ул. Революционная, 44, управление государственной службы, кадровой и антикоррупционной политики департамента правового и кадрового обеспечения, кабинет 215 (понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00).

Фото: пресс-служба правительства СО