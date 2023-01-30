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Можно задать вопросы, касающиеся поступления на службу в органы внутренних дел или обучения в ведомственных вузах.
Начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД СО Дмитрий Баев проведет прямую телефонную линию
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Начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД СО Дмитрий Баев проведет прямую телефонную линию

30 января 2023 14:06
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Можно задать вопросы, касающиеся поступления на службу в органы внутренних дел или обучения в ведомственных вузах.

31 января с 11:00 до 12:00 начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Дмитрий Баев проведет прямую телефонную линию.

Вопросы, касающиеся поступления на службу в органы внутренних дел или обучения в ведомственных вузах, можно задать по телефону 8 (846) 339-50-69.

31 января 2023 года с 11:00 до 12:00 в ГУ МВД России по Самарской области начальник Управления по работе с личным составом полковник полиции Дмитрий Анатольевич Баев проведет прямую телефонную линию.

В указанное время любой желающий может позвонить по телефону 8 (846) 339-50-69 и получить грамотный и компетентный ответ на свой вопрос, касающийся организации отбора и укомплектования органов внутренних дел, условий поступления в ведомственные вузы, порядка прохождения службы в ОВД и социальных гарантий сотрудников полиции.

Задать свой вопрос спикеру можно и в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте на площадке официального сообщества Главного управления МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

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