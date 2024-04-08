Начальник УФСИН СО Алексей Климов поздравил ветеранов УИС Самарской области

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7 апреля 1995 года создано региональное отделение общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Самарской области.



Сегодня региональное отделение Совета ветеранов возглавляет полковник внутренней службы в отставке Наталья Чайковская.



Для каждого сотрудника УИС ветераны – это пример преданности своей профессии, наш «золотой запас». Люди особой нравственной закалки, они не только заложили лучшие традиции службы, но и определили те принципы, которые и сейчас лежат в основе деятельности подразделений, и продолжают оказывать помощь родным коллективам, готовые по первому зову прийти на помощь своим коллегам. Знания ветеранов и их жизненный опыт, помогают в становлении личности молодых сотрудников областного УФСИН.



За бесценную работу ветеранов с молодым поколением и активную работу по патриотическому воспитанию начальник регионального УФСИН полковник внутренней службы Алексей Климов наградил памятным знаком «За патриотическое воспитание» полковника внутренней службы в отставке Игоря Вознесенского и вручил Наталье Чайковской подарочные сертификаты в центр здоровья и отдыха для членов ветеранской организации.



Алексей Николаевич выразил ветеранам благодарность за многолетний добросовестный труд и пожелал крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, сохранения на долгие годы оптимизма и активной жизненной позиции, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Самарской области