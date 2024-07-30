Начальник УФСИН СО Алексей Климов провел персональное распределение выпускников вузов ФСИН России

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Алексей Николаевич поздравил выпускников с окончанием обучения и рассказал о задачах, которые предстоит выполнять офицерам по долгу службы. Особенное внимание начальник регионального управления обратил на то, что выпускники не должны останавливаться на достигнутом.



В этом году к службе приступят 24 дипломированных специалиста, которые уже готовы работать на благо уголовно-исполнительной системы и активно участвовать в ее развитии.



Торжественное мероприятие, прошедшее в региональном ведомстве, имело особое значение для молодых офицеров, поскольку им представилась возможность лично поговорить с руководством и получить ответы на интересующие вопросы как от начальника управления, так и от руководства кадрового отдела.



В завершении Алексей Климов, призвал выпускников честно служить и с достоинством нести звание офицера уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО