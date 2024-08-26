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Начальник ЦАФАП ГУ МВД России по Самарской области Александр Башковатов проведет «прямую линию»

26 августа 2024 11:31
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начальник ЦАФАП ГУ МВД России по Самарской области Александр Башковатов проведет «прямую линию»

28 августа с 15.00 до 16.00 начальник ЦАФАП ГУ МВД России по Самарской области Александр Башковатов проведет «прямую линию»

Любой желающий может позвонить по телефону 8 (846) 921-50-69 и получить ответ на вопросы, касающиеся фиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме.

28 августа с 15.00 до 16.00 начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Александр Сергеевич Башковатов проведет «прямую линию».

В указанное время любой желающий может позвонить по телефону 8 (846) 921-50-69 и получить грамотный и компетентный ответ на вопросы, касающиеся фиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме, алгоритма обжалования постановлений по делу об административном правонарушении, «льготного» периода оплаты штрафа.

Теги: Акценты В центре внимания

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