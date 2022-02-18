Начальник Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте поздравил коллег с праздником

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Поздравляю личный состав и ветеранов со 103 годовщиной со Дня образования органов внутренних дел на транспорте!
Сотрудники транспортной полиции вносят весомый вклад в дело укрепления законности и правопорядка на объектах транспорта, с полной ответственностью и самоотдачей выполняют поставленные задачи по обеспечению охраны общественного порядка, раскрытию и расследованию преступлений.
Выражаю искреннюю признательность ветеранам органов внутренних дел на транспорте, оказывающим большую помощь в сохранении и развитии славных традиций, воспитании новых поколений сотрудников правопорядка.
В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим близким, успехов в благородном деле служения Родине!
Начальник Средневолжского ЛУ
МВД России на транспорте
полковник полиции
Р.В. Пантелеев
18.02.2022