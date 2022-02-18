Начальник Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте поздравил коллег с праздником

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Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Поздравляю личный состав и ветеранов со 103 годовщиной со Дня образования органов внутренних дел на транспорте!

Сотрудники транспортной полиции вносят весомый вклад в дело укрепления законности и правопорядка на объектах транспорта, с полной ответственностью и самоотдачей выполняют поставленные задачи по обеспечению охраны общественного порядка, раскрытию и расследованию преступлений.

Выражаю искреннюю признательность ветеранам органов внутренних дел на транспорте, оказывающим большую помощь в сохранении и развитии славных традиций, воспитании новых поколений сотрудников правопорядка.

В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим близким, успехов в благородном деле служения Родине!

Начальник Средневолжского ЛУ

МВД России на транспорте

полковник полиции

Р.В. Пантелеев

18.02.2022