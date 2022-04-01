Начальник Самарской таможни провел прием граждан в дистанционном режиме

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Начальник Самарской таможни генерал-майор таможенной службы Владимир Ильич Данченков провел приём граждан в онлайн-режиме. Мероприятие проходило в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области.

В связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции обращения граждан начальник таможни принимал по телефону.

В ходе мероприятия один из крупнейших представителей ВЭД Самарской области получил разъяснения, касающиеся редко применяемой таможенной процедуры ИМ94 – отказ в пользу государства. Другую же компанию интересовало таможенное законодательство, применяемое при ввозе запасных частей для оборудования.

Начальник Самарской таможни Владимир Данченков отметил: «Благодаря подобным встречам представители бизнес-сообщества, а так же физические лица могут получить квалифицированные ответы на вопросы, связанные с внешнеэкономической деятельностью. Как показывает практика, это способствуют оперативному решению возникающих проблем».

Коллектив Самарской таможни всегда готов оказать содействие в решение вопросов, связанных с работой таможенных органов. Для этого в ведомстве организована работа колл-центра: (846) 933 73 32; (3532) 79 92 63; 89063443316.