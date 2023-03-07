Начальник Самарской таможни провел прием граждан

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Начальник Самарской таможни генерал-майор таможенной службы Александр Архипов провел прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области в очном формате.

На встрече присутствовали заинтересованные участники внешнеэкономической деятельности Самарской области.

В рамках приема поступил вопрос о возможности хранения на СВХ организации товаров, изъятых в рамках административного дела. Начальник таможни прокомментировал порядок и особенности хранения крупногабаритных вещественных доказательств в организациях, осуществляющих складские услуги.

За разъяснением таможенного законодательства обратился таможенный представитель, который по поручению своего клиента задал вопрос о возможности ввоза на территорию России товара из Грузии. Александр Архипов пояснил следующее: «В настоящее время в сфере внешнеторговой деятельности между Российской Федерацией и Республикой Грузия применяется Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Грузия о свободной торговле, на основании которого применяется преференциальный режим. В качестве документального подтверждения происхождения товаров с территории Грузии в целях предоставления преференциального режима используется сертификат происхождения товаров формы «СТ-1». Таким образом, решение таможенными органами будет принято, исходя из сведений о стране происхождения, указанной в таком сертификате».

В конце беседы Александр Архипов еще раз подчеркнул важность развития направления клиентоцентричности в системе таможенных органов, о постоянном улучшении взаимодействия таможенных органов с организациями и физическими лицами.