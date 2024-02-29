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Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в приемной Президента России

29 февраля 2024 09:57
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Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в приемной Президента России

В приемной Президента Российской Федерации в Самарской области начальник Самарской таможни генерал-майор таможенной службы Александр Александрович Архипов проведет личный прием граждан. Встреча пройдет в очном формате.

Задать свой вопрос начальнику Самарской таможни можно будет 5 марта с 10.00 до 11.00 по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская 210 (здание Правительства Самарской области)

Предварительная запись на прием обязательна. Запись осуществляется до 1 марта включительно в рабочие дни по телефону 8 (846) 933 72 78 (пресс-секретарь Самарской таможни) с 9.00 до 16.00 по местному времени.

 

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