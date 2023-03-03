Начальник Самарской таможни проведет прием граждан

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В приемной Президента Российской Федерации в Самарской области начальник Самарской таможни генерал-майор таможенной службы Архипов Александр Александрович проведет личный прием граждан в очном формате.

Задать свой вопрос начальнику таможни можно будет 6 марта с 10.00 до 11.00 по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210 (здание Правительства Самарской области).

Записаться на прием можно до 3 марта включительно по телефону 8 (846) 933 72 78 (пресс-служба Самарской таможни) с 9.00 до 16.00 по местному времени. Предварительная запись обязательна.