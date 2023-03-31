Начальник регионального главка генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов провел прием граждан

В мероприятии принял участие председатель Общественного совета областного главка Александр Шахов.
30 марта начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов провел прием граждан. В мероприятии принял участие председатель Общественного совета областного главка Александр Шахов.
На прием обратились 4 жителя Самары. Поступившие вопросы касались расследования уголовных дел.
Внимательно выслушав заявителей и подробно изучив представленные документы, начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов назначил проведение соответствующих проверок, установив конкретные сроки.
«Игорь Геннадьевич каждую проблему рассмотрел детально. Генерал-лейтенант полиции назначил проведение проверок с последующим информированием о результатах обратившихся граждан», - прокомментировал совместный прием Александр Шахов.