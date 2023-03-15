Начальник Отделения МВД России по Шенталинскому району ответил на вопросы граждан

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В ходе «прямой линии» от жителей района прозвучали вопросы о трудоустройстве в органы внутренних дел, состоянии улично-дорожной сети, пресечении незаконной торговли алкогольной продукцией.

Начальник Отделения МВД России по Шенталинскому району подполковник полиции Андрей Антипов провел «прямую линию», трансляция которой осуществлялась в социальных сетях. На мероприятии присутствовали представитель районной газеты «Шенталинские вести» Екатерина Круглова, председатель Общественного совета при территориальном ОВД Алексей Марченко, а также руководители служб Отделения.

В ходе «прямой линии» граждане задавали вопросы о трудоустройстве в органы внутренних дел, а также выразили слова благодарности сотрудникам ДПС. Представителя районной газеты интересовали состояние улично-дорожной сети, пресечение незаконной торговли алкогольной продукцией, миграционная обстановка, охрана общественного порядка, в частности возобновление патрулирования улиц добровольными народными дружинами. Андрей Петрович дал квалифицированные и подробные ответы по каждому из вопросов.

Подполковник полиции отметил, что для повышения правовой грамотности граждан, эффективности взаимодействия органов внутренних дел с населением и выявления проблемных вопросов в деятельности полиции подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе.