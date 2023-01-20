Начальник отдела полиции по Самарскому району У МВД Самары Сергей Томчук проведет прием граждан

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Жители Самарского района могут обратиться и получить исчерпывающие ответы по всем вопросам, требующим детального рассмотрения.

21 января с 09.00 до 12.00 часов и 23 января с 14:00 до 17:00 прием граждан проведет начальник отдела полиции по Самарскому району Управления МВД России по г. Самаре полковник полиции Сергей Владимирович Томчук по адресу ул. Пионерская, 84. В мероприятии примут участие представители общественного совета при Управлении Исмагиль Латыпов и Юрий Силантьев.

Жители Самарского района могут обратиться и получить исчерпывающие ответы по всем вопросам, требующим детального рассмотрения. Номер телефона для записи: 8(846) 278-28-87, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО