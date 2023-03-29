Начальник Межмуниципального отдела МВД России «Клявлинский» провел «прямую линию»

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В ходе эфира от граждан прозвучали не только обращения, но и слова благодарности.

Начальник Межмуниципального отдела МВД России «Клявлинский» полковник полиции Александр Лесников провел «прямую линию», трансляция которой осуществлялась в социальных сетях. В рамках эфира жители района задавали вопросы по телефону, а также в комментариях к прямой трансляции. На мероприятии присутствовали начальник пункта полиции по Камышлинскому району МО МВД России «Клявлинский» Александр Мещеряков, а также главный редактор районной газеты «Знамя Родины» Наталья Евграфова.

В ходе «прямой линии» граждане задавали вопросы о трудоустройстве в органы внутренних дел, состоянии улично-дорожной сети, на каждый из которых Александр Алексеевич дал квалифицированные и подробные ответы. Особое внимание полковник полиции уделил теме профилактики кибермошенничества.

Также в рамках прямого эфира прозвучали слова благодарности сотрудникам МО МВД России «Клявлинский» (орфография и пунктуация авторов сохранена):

«Огромное благодарность сотрудникам пункта полиции по Камышлинскому району. Хулиганы разбили камеры видео наблюдения сотрудники очень быстро и оперативно нашли хулиганов и призвали к ответственности. Ущерб был возмещен. Огромное спасибо»;

В завершение «прямой линии» полковник полиции отметил, что подобные мероприятия способствуют развитию конструктивного диалога сотрудников органов внутренних дел и жителей, а также пообещал привлечь к участию в них представителей территориального общественного совета.