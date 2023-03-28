Начальник ГУ МВД СО Игорь Иванов выступил перед депутатами с отчетом о работе органов внутренних дел региона

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области подобные лаборатории созданы на базе библиотек, культурно-досуговых учреждений, музеев, домов и центров народного творчества, музыкальных школ.
В Самаре состоялся круглый стол,  посвященный деятельности инклюзивных лабораторий на территории региона
Обсудили вопросы строительства жилья, переселения граждан из аварийного фонда, восстановления прав обманутых дольщиков и выделения квартир детям-сиротам.
«Стройка хорошо идет»: Президент Владимир Путин оценил темпы строительства жилья в Самарской области
Регион активно участвует в 14 нацпроектах, это главный локомотив для его развития.
«Происходят колоссальные изменения, и планы очень серьезные» - Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину о реализации в Самарской области нацпроектов
Работа АВТОВАЗа и одного из крупнейших трудовых коллективов всегда находится в фокусе внимания Главы государства.
Lada Vesta и новые Largus: Владимир Путин и Дмитрий Азаров обсудили производственную программу автозавода
Победители «Большой перемены» прошлых лет представили Самарскую область на «Марафоне первых» в Сочи
Программа призвана помочь старшеклассникам и выпускникам школ определиться с выбором профессии.
«Т Плюс» и СамГТУ запустили проект «Школа молодого энергетика-2023»
Следующий матч состоится в четверг, 30 марта, в Набережных Челнах. Победа в матче позволит «летчикам» выйти в финал.
Хоккеисты ЦСК ВВС в полуфинале Кубка Федерации одержали победу над ХК «Челны» со счетом - 7:2
Стороны выразили общую уверенность в будущей продуктивности данного сотрудничества.
Подписано соглашение о сотрудничестве между Следственным комитетом России и министерством культуры Самарской области
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.57
0.12
EUR 82.29
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел Областной форум представителей «серебряного» добровольчества
В комплекте выгоднее: популярные модели Xiaomi по специальной цене в билайне
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Начальник ГУ МВД СО Игорь Иванов выступил перед депутатами с отчетом о работе органов внутренних дел региона

28 марта 2023 14:39
225
Он отметил, что в условиях обострения военно-политической ситуации органами внутренних дел принят ряд дополнительных мер организационного и практического характера.

Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов выступил перед депутатами с отчетом о работе органов внутренних дел региона.

На пленарном заседании Самарской Губернской Думы генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов рассказал о результатах оперативно-служебной деятельности полиции региона за 2022 год.

В начале своего выступления Игорь Геннадьевич отметил, что в условиях обострения военно-политической ситуации органами внутренних дел принят ряд дополнительных мер организационного и практического характера. Увеличено количество нарядов на улицах и других общественных местах.

«Силы и средства Главного управления привлекались для обеспечения общественного порядка при проведении семи тысяч массовых мероприятий, в которых приняли участие 2 млн 300 тыс. граждан. Принятые меры позволили провести их без нарушений общественного порядка», - довел до присутствующих генерал-лейтенант полиции.

Расследованы почти 26 тыс. преступлений, из них более 6 тыс. тяжких и особо тяжких составов, это на четверть больше, чем в 2021 году. Разысканы 797 преступников. Реализуя принцип неотвратимости наказания, раскрыто 1018 преступлений прошлых лет, в том числе: 24 убийства, 9 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, 8 разбоев, 22 грабежа. Значительные усилия были направлены на противодействие групповой преступности. Результатом стал двукратный рост раскрытых преступлений, совершенных в составе ОПГ.

На протяжении последних лет наиболее проблемным остается направление противодействия киберпреступлениям. Их доля в общем массиве составила 25%, а причиненный ущерб превысил миллиард рублей. Почти 60% преступлений составляют мошенничества и кражи. В результате целенаправленной работы количество расследованных преступлений увеличилось на 34%.

Игорь Геннадьевич отметил, что повысилась результативность декриминализации бюджетной сферы. В три раза возросло число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов.

Значимой социальной проблемой остается реализация фальсифицированного алкоголя. Из незаконного оборота изъято почти 13 тыс. декалитров спиртосодержащей продукции, ликвидировано 6 подпольных цехов и 8 складов. Сократился массив бытовых преступлений, уменьшилось количество лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Существенную помощь полиции оказывают общественные объединения правоохранительной направленности. В отчетном периоде при содействии дружинников пресечено 3800 административных правонарушений, при активном участии волонтеров разыскано почти 900 лиц, в том числе 171 подросток.

«В этих непростых условиях наша задача – обеспечить надлежащий уровень правопорядка в регионе, надежную защиту жителей губернии от преступных посягательств. Так, согласно результатам опроса граждан, доля жителей области, чувствующих себя защищенными от преступных посягательств, увеличилась на 4%, почти на 9% возрос уровень доверия к ОВД и на 7% – оценка эффективности нашей деятельности. Подчеркну, что опрос проводился независимо от Главного управления, нам только довели его результаты», - отметил Игорь Иванов.

В завершение выступления начальник ГУ МВД России по Самарской области ответил на поступившие вопросы и, обратившись к депутатам, отразил наиболее проблемные вопросы и актуальные направления деятельности в текущем году и заверил, что личный состав самарской полиции сделает все возможное для обеспечения правопорядка в регионе, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Регион активно участвует в 14 нацпроектах, это главный локомотив для его развития.
28 марта 2023  17:59
«Происходят колоссальные изменения, и планы очень серьезные» - Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину о реализации в Самарской области нацпроектов
16
Работа АВТОВАЗа и одного из крупнейших трудовых коллективов всегда находится в фокусе внимания Главы государства.
28 марта 2023  17:53
Lada Vesta и новые Largus: Владимир Путин и Дмитрий Азаров обсудили производственную программу автозавода
44
В ходе общения обсуждались итоги социально-экономического развития Самарской области в 2022 году, реализация национальных проектов и государственных программ.
28 марта 2023  15:22
Владимир Путин во второй раз за полгода провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым
163
После пожара в Доме Челышева в Самаре возбуждено уголовное дело
28 марта 2023  12:18
После пожара в Доме Челышева в Самаре возбуждено уголовное дело
226
Самарская область вошла в список девяти субъектов страны, которые получат софинансирование из федерального бюджета на реализацию масштабного проекта.
27 марта 2023  20:56
Дмитрий Азаров в Москве принял участие в заседании рабочей группы по созданию в РФ сети университетских кампусов
1166
Весь список