Начальник ГУ МВД СО Игорь Иванов выступил перед депутатами с отчетом о работе органов внутренних дел региона

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Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов выступил перед депутатами с отчетом о работе органов внутренних дел региона.

На пленарном заседании Самарской Губернской Думы генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов рассказал о результатах оперативно-служебной деятельности полиции региона за 2022 год.

В начале своего выступления Игорь Геннадьевич отметил, что в условиях обострения военно-политической ситуации органами внутренних дел принят ряд дополнительных мер организационного и практического характера. Увеличено количество нарядов на улицах и других общественных местах.

«Силы и средства Главного управления привлекались для обеспечения общественного порядка при проведении семи тысяч массовых мероприятий, в которых приняли участие 2 млн 300 тыс. граждан. Принятые меры позволили провести их без нарушений общественного порядка», - довел до присутствующих генерал-лейтенант полиции.

Расследованы почти 26 тыс. преступлений, из них более 6 тыс. тяжких и особо тяжких составов, это на четверть больше, чем в 2021 году. Разысканы 797 преступников. Реализуя принцип неотвратимости наказания, раскрыто 1018 преступлений прошлых лет, в том числе: 24 убийства, 9 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, 8 разбоев, 22 грабежа. Значительные усилия были направлены на противодействие групповой преступности. Результатом стал двукратный рост раскрытых преступлений, совершенных в составе ОПГ.

На протяжении последних лет наиболее проблемным остается направление противодействия киберпреступлениям. Их доля в общем массиве составила 25%, а причиненный ущерб превысил миллиард рублей. Почти 60% преступлений составляют мошенничества и кражи. В результате целенаправленной работы количество расследованных преступлений увеличилось на 34%.

Игорь Геннадьевич отметил, что повысилась результативность декриминализации бюджетной сферы. В три раза возросло число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов.

Значимой социальной проблемой остается реализация фальсифицированного алкоголя. Из незаконного оборота изъято почти 13 тыс. декалитров спиртосодержащей продукции, ликвидировано 6 подпольных цехов и 8 складов. Сократился массив бытовых преступлений, уменьшилось количество лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Существенную помощь полиции оказывают общественные объединения правоохранительной направленности. В отчетном периоде при содействии дружинников пресечено 3800 административных правонарушений, при активном участии волонтеров разыскано почти 900 лиц, в том числе 171 подросток.

«В этих непростых условиях наша задача – обеспечить надлежащий уровень правопорядка в регионе, надежную защиту жителей губернии от преступных посягательств. Так, согласно результатам опроса граждан, доля жителей области, чувствующих себя защищенными от преступных посягательств, увеличилась на 4%, почти на 9% возрос уровень доверия к ОВД и на 7% – оценка эффективности нашей деятельности. Подчеркну, что опрос проводился независимо от Главного управления, нам только довели его результаты», - отметил Игорь Иванов.

В завершение выступления начальник ГУ МВД России по Самарской области ответил на поступившие вопросы и, обратившись к депутатам, отразил наиболее проблемные вопросы и актуальные направления деятельности в текущем году и заверил, что личный состав самарской полиции сделает все возможное для обеспечения правопорядка в регионе, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО