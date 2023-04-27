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Начальник ГУ МВД СО наградил спортсменов-полицейских, участников спартакиады, посвященной 100-летию «Динамо»

27 апреля 2023 14:07
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Игорь Иванов встретился с командой ГУ МВД России Самарской области, занявшей призовые места в спартакиаде.

Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поздравил команду с призовыми местами и поблагодарил спортсменов-полицейских за честную борьбу, занятие спортом и вручил благодарственные письма.

В зале оперативных совещаний областного главка полиции начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов встретился с командой ГУ МВД России Самарской области, занявшей призовые места в спартакиаде, посвященной 100-летнему юбилею со дня образования физкультурно-спортивного общества «Динамо», для торжественной церемонии награждения.

Обсудив прошедшее мероприятие со спортсменами-полицейскими, которые, несмотря на служебные будни, находят время на занятие спортом, поддерживают себя в отличной физической форме и являются примером для своих коллег, начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поблагодарил их за честную борьбу, стремление к победе, высокий результат и отметил, что в служебной деятельности сотрудникам органов внутренних дел очень важно находить время для поддержания спортивной формы. Игорь Геннадьевич, обращаясь к команде, призвал полицейских совместно с Управлением по работе с личным составом и спортивным обществом «Динамо» своим примером привлекать к занятиям физической активностью своих сослуживцев. Продолжая обсуждение прошедшей спартакиады, генерал-лейтенант Игорь Иванов попросил участников команды поделиться своим мнением о прошедшем мероприятии.

Участники команды высоко оценили организацию проведенных соревнований и обратили внимание, что подготовка и участие в спартакиаде помогли им не только укрепить спортивный дух, лучше узнать друг друга и познакомиться с коллегами из других силовых структур, но и еще раз показать высокий уровень физической подготовки, что по достоинству оценила поддержка зрительного зала. Учитывая, что хорошая физическая подготовка является одним из основных требований к сотрудникам правоохранительных органов, участники команды подтвердили, что продолжат активные занятия спортом, подготовку и участие в соревнованиях и привлечение к спорту своих сослуживцев.

Завершая мероприятие, и вручая благодарственные письма, и объявив о премировании всех участников команды, Игорь Геннадьевич еще раз поздравил всех с заслуженной победой, пожелал успехов как на службе, так и в спорте и отметил: «Спортивные состязания, направленные на повышение физической подготовки сотрудников органов внутренних дел, будут продолжаться как в рамках спортивного общества «Динамо», так и среди подразделений полиции Самарской области».

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

 

Теги: Самара

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