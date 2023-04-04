Начальник ГСУ расскажет о работе следствия

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В преддверии 60-летия органов предварительного следствия Алексей Владимирович ответит на вопросы ведущего и расскажет о специфике и результатах работы.

Завтра, 5 апреля, в 18:30 заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области – начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Алексей Зеленов станет гостем ГТРК «Самара».

В преддверии 60-летия органов предварительного следствия, которое отмечается 6 апреля, Алексей Владимирович ответит на вопросы ведущего. Генерал-майор юстиции расскажет зрителям о специфике работы органов предварительного следствия системы МВД России, о результатах работы за прошедший и текущий годы, с какими видами преступлений следователям нашего региона приходилось сталкиваться чаще всего в 2022 году.

Трансляция эфира будет осуществляться завтра в 18.30 на телеканале «Россия 24», а также на площадках Интернет-ресурсов ГТРК «Самара».