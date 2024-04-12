Начальник Главного следственного управления вручил молодым сотрудникам погоны

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Руководство областного главка полиции в торжественной обстановке поздравило с присвоением специальных званий молодых сотрудников органов внутренних дел

Младшие лейтенанты полиции, юстиции и внутренней службы, по окончании мероприятия, посетили экспозицию Музея истории органов внутренних дел Самарской области.

В торжественной обстановке в Музее истории внутренних дел Самарской области заместитель начальника Главного управления МВД Росси по Самарской области - начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Алексей Зеленов поздравил молодых сотрудников с присвоением специальных званий и вручил погоны.

«Получение первых погон – один из самых ярких и запоминающихся моментов жизни сотрудника. Желаю вам успехов в службе и достойно поставить себя в новом коллективе, главное не теряться, не важно, кто перед вами стоит, лейтенант или генерал, если вы чувствуете себя уверено и знаете предмет своего дела, значит, вы на своем месте. Не стоит бояться трудностей. Удачи вам и офицерского счастья», – отметил Алексей Владимирович.

Завершилось мероприятие посещением экспозиции, где руководитель Музея подполковник милиции в отставке Марина Рачиба рассказала об истории и традициях Самарской полиции, о героических подвигах милиционеров и полицейских.