Набор домашних заготовок обойдется жителям Самары до 1600 рублей

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Cервис доставки из магазинов и ресторанов Купер проанализировал спрос на продукты и товары для заготовок, а также рассчитал стоимость домашней консервации. В этом году для маринования овощей самарцам потребуется в среднем 367 рублей, а на приготовление варенья из ягод или фруктов — 398 рублей. Набор из четырех банок стоит в среднем 1600 рублей.

Конец лета и начало осени — традиционное время для консервации продуктов. Для домашней заготовки из помидоров (500 мл) понадобятся: помидоры, сладкий перец, уксус, чеснок, петрушка, соль, банка, крышка, закаточная машинка. Стоимость блюда составляет 393 рубля*, а маринованных огурцов такого же объема — 340 рублей**.

С июня по август этого года по сравнению с прошлым годом местные жители заказывали огурцы чаще, чем помидоры. Среди готовых консервированных овощей на первом месте — маринованные огурцы, на втором — помидоры, на третьем — патиссоны.

Чтобы приготовить варенье из черной смородины (500 мл) дома потребуется: черная смородина, сахар, банка, крышка и закаточная машинка. Домашний вариант обойдется самарцам в 454*** рубля. В августе 2024 года спрос на готовые консервации из клубники вырос в 2,8 раза по сравнению с августом 2023 года. В тройку лидеров также вошли варенья из вишни (рост в 2,5 раза) и черной смородины (рост в 2,4 раза).

Украшением любого стола зимой станут консервированные фрукты. Самостоятельное приготовление заготовки из яблок (500 мл) обойдется жителям Самары в 342**** рубля. Для варенья потребуются: яблоки, сахар, банка, крышка, закаточная машинка. Среди готовых консерваций этим летом жители Самары покупали заготовки из персиков чаще, чем из яблок и абрикосов.

В августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заказов стеклянных банок увеличилось в 2,2 раза, а наборов для самостоятельных заготовок, крышек и закаточных машинок — в 1,8 раз. Для консервации местные жители чаще выбирают емкости объемом 500 мл, на втором месте — 1 л, на третьем — 1,5 л.