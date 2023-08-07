На железнодорожном вокзале Самара открылась необычная объемная выставка

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На железнодорожном вокзале Самара открылась объемная фотовыставка «20 лет ОАО «РЖД». Она объединила серию художественных фотоснимков, представляющих работу железнодорожного транспорта в исторических и современных фотографиях, выполненных с одинаковых ракурсов.

Конструктивная особенность выставки – огромные двухметровые кубы, которые полностью вписываются в современное пространство железнодорожного вокзала Самара, возведенного в стиле хай-тек.

На фотографиях изображены железнодорожные вокзалы и платформы, пассажирские и грузовые составы, современные высокотехнологические решения и технологии прошлых лет. География проекта охватывает Самару, Ульяновск, Уфу, Пензу, и другие станции и перегоны Куйбышевской магистрали.

Выставка будет работать до конца года на 3 этаже вокзала Самара в зале ожидания пассажиров.