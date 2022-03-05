На ж/д вокзале  Самары росгвардейцы провели флешмоб, посвященный Международному женскому дню

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Мероприятие, организованное Управлением Росгвардии по Самарской области, состоялось в канун Международного женского дня, на железнодорожном вокзале станции Самара.

На информационных мониторах железнодорожного вокзала была развернута красочная и динамичная видеопрезентация, повествующая о буднях Управления Росгвардии по Самарской области, подразделения которой занимаются охраной общественного порядка и обеспечением общественной безопасности на крупных транспортных узлах региона.

В ходе флешмоба очаровательным пассажирам-женщинам предлагалось ответить на шуточные вопросы, связанные с весной, красотой и романтикой. Победительницы получали призы от Управления Росгвардии по Самарской области. Музыкальное сопровождение мероприятия осуществлял военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области под руководством майора Олега Чемоданова. Творческий коллектив исполнил лирические композиции, написанные отечественными и зарубежными композиторами и признанные классикой эстрады.

"Несмотря на то, что погода в начале марта нас в Самаре пока, к сожалению, не радует, это не повод забывать о том, что к нам полным ходом спешит весна. Это волшебная пора, когда все расцветает, а наши самарские девушки становятся еще красивее. Выступить в такой день перед пассажирами нашего самарского вокзала - большое удовольствие", - подчеркнул майор Олег Чемоданов, передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области