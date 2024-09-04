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На заводе «Самарский Стройфарфор» состоялась встреча с ветеранами

4 сентября 2024 14:55
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Совет ветеранов существует на заводе уже более 20 лет. Он объединяет почти триста бывших стройфарфоровцев, которые не остаются  равнодушными к родному предприятию.

Каждую осень завод «Самарский Стройфарфор» чествует своих ветеранов. Для них организуется большое мероприятие: встреча с коллегами, экскурсия по производству и праздничный обед.

Поддержали традицию и в 2024 году. Более 30 бывших заводчан побывали на экскурсии, посмотрели производство, познакомились с новыми технологиями, зашли на свои прежние рабочие места, встретились и пообщались с бывшими коллегами. В завершение встречи всех ждал накрытый праздничный стол и памятные подарки. А сколько было  тёплых слов, воспоминаний и искренних эмоций!

Совет ветеранов существует на заводе уже более 20 лет. Он объединяет почти триста бывших стройфарфоровцев, которые не остаются  равнодушными к родному предприятию. Они участвуют в жизни коллектива, приходят на праздники, собираются вместе.

Руководство завода с благодарностью поддерживает все инициативы Совета ветеранов и помогает своим бывшим работникам. Так, предприятие устанавливает в квартиры заводчан-ветеранов сантехнику, организует встречи и совместные познавательные поездки.

Генеральный директор завода «Самарский Стройфарфор» Павел Мисюля:

«Нам важно, чтобы вы знали: двери завода всегда открыты для тех, кто честно трудился на предприятии долгие годы, вкладывал свои силы и знания в развитие производства. Ваш опыт и достижения помогают нам и сегодня. Опираясь на них, мы совершенствуем технологии и достигаем лучших результатов!».

 

Фото предоставлено пресс-службой авода "Самарский Стройфарфор"

Теги: Самара

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