На заседании оперштаба СО принято решение продлить действующие ограничения 

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25 февраля 2021 года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Заседание состоялось в режиме видеоконференции. Дистанционно в нем приняли участие руководители министерств и ведомств, главы городских округов и муниципальных районов области.

По словам руководителя регионального Роспотребнадзора Светланы Архиповой, за последние сутки выявлено 278 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, большинство из них в Самаре (48) и в Тольятти (100). Показатель заболеваемости за 25 февраля составил 8,72 на 100 тысяч населения. За период с 1 сентября прошлого года по Самарской области показатель количества заболевших на 100 тысяч населения составляет 1232,38. Данный показатель превышает среднеобластное значение в 20 муниципальных образованиях (в 4 городских округах, 16 муниципальных районах).

Количество проведенных исследований на коронавирусную инфекцию за сутки в регионе составил 6980 исследований. Всего по данным на 24 февраля было проведено 1893 тыс. исследований. Процент выявляемости заболевания составляет от 3,7 до 4,3%. Уровень диагностики на территории региона соответствует установленным критериям.

За неделю заболеваемость коронавирусом снизилась в пяти возрастных группах: 7-14 лет – на 11%, 15-17 лет — на 17,5%, 18-29 лет – на 12%, 30-49 лет – на 2%, 50-64 года – на 7,6%. В тоже время на 11% увеличилась заболеваемость в возрастной группе старше 65 лет (с 450 до 500 случаев за неделю).

По сравнению с предыдущей неделей снижается заболеваемость внебольничной пневмонией на 20%, ОРВИ – на 6,1%.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян доложил, что на сегодняшний день амбулаторное лечение от новой коронаврисной инфекции проходят 17 тысяч пациентов, стационарное — 3700 человек. Свободный коечный фонд составляет 46,5%. С 1 марта ещё ряд лечебных учреждений региона вернуться в штатный режим работы и, после санитарной обработки, начнут принимать плановых пациентов.

Министр вышел с предложением возобновить проведение диспансеризации и профосмотров в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Руководитель самарского Роспотребнадзора обратила внимание на необходимость разделения потоков больных и людей, проходящих плановый врачебный осмотр. Губернатор поручил обратить на это особое внимание и в обязательном порядке обеспечить безопасность всех посетителей лечебных учреждений.

На сегодняшний день в регион поступило 118832 дозы вакцины ГамКовидВак, 23 февраля было получено 22 тысячи доз, на 26 февраля запланирована поставка еще 9400 доз вакцины. Процент использования вакцины 88% — это выше среднероссийских показателей (72%). В регионе отрыто 142 прививочных пункта в 63 медицинских организациях региона.

Первую прививку уже сделали более 91 тысячи человек, из них 21591 – завершили курс. Наибольший охват населения обеспечен в Хворостянском, Камышлинском, Пестравском и Клавлинском районах. Высокий темп вакцинации (более 120 вакцинаций на 1 прививочный кабинет) в Волжской ЦРБ, Сызранской ЦГБ, Самарской городской поликлиники №3, Тольяттинской городской поликлиники №4, Нефтегорской ЦРБ.

«Вакцины, которые приходят в регион, мы максимально используем. Это создает предпосылки на опережающие темпы поставок препарата в Самарскую область», – отметил Дмитрий Азаров. Губернатор поручил Армену Беняну держать этот вопрос на постоянном контроле.

Руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов доложил о правоприменительной практике в отношении нарушителей ограничительных мер. Так, за прошедшую неделю на объектах с массовым пребыванием людей проводились рейды, по материалам проверок за нарушения санитарно-эпидемиологических норм было составлено 1363 протокола. Особое внимание контрольным мероприятиям нужно уделять в тех районах, где показатель заболеваемости на 100 тысяч населения значительно превышает среднеобластной.

По словам главного санитарного врача области Светланы Архиповой, отменять действующие ограничения пока преждевременно. Основываясь на рекомендациях Главного санитарного врача по Самарской области, оперативный штаб принял решение продлить до 14 марта существующие ограничения, в том числе обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет.