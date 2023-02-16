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На заседании областного Правительства обсудили социально значимые вопросы

16 февраля 2023 13:19
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На заседании областного Правительства обсудили социально значимые вопросы

15 февраля 2023 года состоялось очередное заседание Правительства Самарской области. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова его провела заместитель председателя Правительства Наталья Катина. Было рассмотрено и одобрено три вопроса.

С 2023 года в работу неонатальных служб Российской Федерации включена программа расширенного скрининга новорожденных.  Количество наследственных заболеваний, по которым теперь проводятся исследования, увеличилось с 5 до 36. В скрининг включены новые болезни, в том числе наследственные болезни обмена, первичные иммунодефицитные состояния и спинально-мышечная атрофия (СМА).

В декабре прошлого года Правительство Российской Федерации утвердило перечень государственных медицинских организаций, осуществляющих расширенный неонатальный скрининг, а также проведение подтверждающей биохимической, молекулярно-генетической диагностики, за которыми закреплены соответствующие субъекты. Самарская область вместе с еще семью регионами ПФО закреплены за Республиканским медико-генетическим центром в городе Уфе.

Региональным оператором определена Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина. Соответствующее решение было одобрено на заседании регионального Правительства.

«Расширение программы неонатального скрининга детей - это беспрецедентное решение, принятое на уровне Правительства Российской Федерации. Реализация этой программы поможет на ранней стадии диагностировать заболевания у детей и вовремя начинать лечение», - рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Также на заседании регионального кабинета министров обсудили продолжение эффективного взаимодействия молодежного правительства Самарской области с органами власти в 2023 году.

Как рассказала председатель молодёжного правительства 6 созыва Элла Герейханова, за год работы у членов молодёжного правительства выстроилось конструктивное взаимодействие со старшими коллегами. Молодежные министры и члены их команды принимают активное участие во всех социально значимых мероприятиях, проводимых профильными ведомствами, федеральных проектах, реализуют собственные проекты, в том числе и волонтерские, в сфере спорта, культуры, социальной помощи, образования, экологии, труда и занятости. Не остались равнодушными члены молодежного правительства во время проведения специальной военной операции – собирали гуманитарную помощь в рамках акции #МЫВМЕСТЕ.

Одной из задач, стоящих перед членами молодежного правительства, является содействие привлечению молодых граждан в решение социально-экономических вопросов. На это направлен проект идея63.рф. Цель проекта – поиск и аккумуляция идей в сфере молодежной политики Самарской области. В рамках проекта молодые жители региона в возрасте 14-35 лет могут предложить свои идеи на информационной платформе идея63.рф по 10 направлениям и получить поддержку в их реализации.

Среди успешных проектов, стартовавших в 2022 году, можно выделить «Спортивные волонтеры Самары», «Горжусь тобой. Твой ученик», «Культурный шум», проекты по патриотическому воспитанию, привлечению к здоровому образу жизни, адаптивного спорта для инвалидов и др.

«Планы на 2023 год у нас масштабные и охватывают все муниципалитеты региона. А еще мы хотим активнее участвовать в деятельности Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации и продвигать платформу идея63.рф, чтобы еще больше молодых людей смогли реализовать свои проекты», - поделилась планами Элла Герейханова.

Наталья Катина поблагодарила коллег за активную работу в течение года и выразила пожелание: «Надеюсь, вы останетесь такими же активными, продолжите взаимодействие с Правительством Самарской области. Наш Губернатор всегда уделяет большое внимание работе с молодежью, в частности, сотрудничеству с молодежным правительством. Те мероприятия, проекты, которые были вами реализованы за 2022 год хорошо себя зарекомендовали и давайте дальше их развивать».

На заседании Правительства Самарской области также был установлен региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированный по муниципальным образованиям в Самарской области, используемый при расчете субсидий гражданам. Принятое решение позволит продолжить оказание мер социальной поддержки жителям региона в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

 

 

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