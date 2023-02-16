На заседании областного Правительства обсудили социально значимые вопросы

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15 февраля 2023 года состоялось очередное заседание Правительства Самарской области. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова его провела заместитель председателя Правительства Наталья Катина. Было рассмотрено и одобрено три вопроса.

С 2023 года в работу неонатальных служб Российской Федерации включена программа расширенного скрининга новорожденных. Количество наследственных заболеваний, по которым теперь проводятся исследования, увеличилось с 5 до 36. В скрининг включены новые болезни, в том числе наследственные болезни обмена, первичные иммунодефицитные состояния и спинально-мышечная атрофия (СМА).

В декабре прошлого года Правительство Российской Федерации утвердило перечень государственных медицинских организаций, осуществляющих расширенный неонатальный скрининг, а также проведение подтверждающей биохимической, молекулярно-генетической диагностики, за которыми закреплены соответствующие субъекты. Самарская область вместе с еще семью регионами ПФО закреплены за Республиканским медико-генетическим центром в городе Уфе.

Региональным оператором определена Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина. Соответствующее решение было одобрено на заседании регионального Правительства.

«Расширение программы неонатального скрининга детей - это беспрецедентное решение, принятое на уровне Правительства Российской Федерации. Реализация этой программы поможет на ранней стадии диагностировать заболевания у детей и вовремя начинать лечение», - рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Также на заседании регионального кабинета министров обсудили продолжение эффективного взаимодействия молодежного правительства Самарской области с органами власти в 2023 году.

Как рассказала председатель молодёжного правительства 6 созыва Элла Герейханова, за год работы у членов молодёжного правительства выстроилось конструктивное взаимодействие со старшими коллегами. Молодежные министры и члены их команды принимают активное участие во всех социально значимых мероприятиях, проводимых профильными ведомствами, федеральных проектах, реализуют собственные проекты, в том числе и волонтерские, в сфере спорта, культуры, социальной помощи, образования, экологии, труда и занятости. Не остались равнодушными члены молодежного правительства во время проведения специальной военной операции – собирали гуманитарную помощь в рамках акции #МЫВМЕСТЕ.

Одной из задач, стоящих перед членами молодежного правительства, является содействие привлечению молодых граждан в решение социально-экономических вопросов. На это направлен проект идея63.рф . Цель проекта – поиск и аккумуляция идей в сфере молодежной политики Самарской области. В рамках проекта молодые жители региона в возрасте 14-35 лет могут предложить свои идеи на информационной платформе идея63.рф по 10 направлениям и получить поддержку в их реализации.

Среди успешных проектов, стартовавших в 2022 году, можно выделить «Спортивные волонтеры Самары», «Горжусь тобой. Твой ученик», «Культурный шум», проекты по патриотическому воспитанию, привлечению к здоровому образу жизни, адаптивного спорта для инвалидов и др.

«Планы на 2023 год у нас масштабные и охватывают все муниципалитеты региона. А еще мы хотим активнее участвовать в деятельности Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации и продвигать платформу идея63.рф , чтобы еще больше молодых людей смогли реализовать свои проекты», - поделилась планами Элла Герейханова.

Наталья Катина поблагодарила коллег за активную работу в течение года и выразила пожелание: «Надеюсь, вы останетесь такими же активными, продолжите взаимодействие с Правительством Самарской области. Наш Губернатор всегда уделяет большое внимание работе с молодежью, в частности, сотрудничеству с молодежным правительством. Те мероприятия, проекты, которые были вами реализованы за 2022 год хорошо себя зарекомендовали и давайте дальше их развивать».

На заседании Правительства Самарской области также был установлен региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированный по муниципальным образованиям в Самарской области, используемый при расчете субсидий гражданам. Принятое решение позволит продолжить оказание мер социальной поддержки жителям региона в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.