На зарплату в цифровых рублях согласен только каждый десятый самарец

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане, осведомленные о цифровом рубле.



В сентябре прошлого года ЦБ РФ анонсировал расширение программы тестирования цифрового рубля. SuperJob выяснил отношение россиян к новой форме национальной валюты. 69% жителей Самары не хотят получать зарплату или ее часть в цифровых рублях. За новую форму расчетов высказался только каждый десятый: 5% уже согласны получать весь заработок «в цифре», еще 5% — часть заработка.



Среди мужчин больше, чем среди женщин, как желающих получать весь заработок либо его часть в цифровых рублях, так и не желающих.



Больше всего согласных получать в цифровой валюте всю зарплату или ее часть — среди горожан с доходом от 100 тысяч рублей в месяц (11%).

Время проведения: 24 января — 5 февраля 2025 года