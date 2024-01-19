 На Выставке "Россия" за лучшую просветительскую деятельность отмечена Самарская область

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На Выставке "Россия" подвели итоги дней регионов, в рамках которых все 89 субъектов ярко представили свои достижения, культуру и потенциал.

За вклад в создание уникальной экспозиции Выставки "Россия" памятными статуэтками были отмечены некоторые регионы. Награды главам и представителям регионов вручил председатель Организационного комитета по проведению Выставки "Россия" Сергей Кириенко.

«Абсолютно все команды регионов по-настоящему вложили душу, продемонстрировали главные достижения страны, показали свои традиции и культуру, рассказали о туристическом и инвестиционном потенциале. На самом деле – сделали гораздо большее: помогли людям почувствовать себя частью большой страны, дали уверенности в будущем и мотивировали на то, чтобы самим добиваться новых достижений», — отметил Сергей Кириенко.

Так, за лучшее представление региона награды получили Мурманская Ярославская и Нижегородская области, а также республика Башкортостан. В специальной номинации «За лучшее информационное освещение» были отмечены Ульяновская и Кемеровская области и Республика Мордовия. За лучшую концертную программу на Выставке награды были вручены Ивановской, Иркутской, Калужской и Омской областям.

За лучшее гастрономическое представление региона были отмечены Владимирская область и Республика Саха (Якутия). За лучшую поддержку производителей региона награждены Ленинградская, Воронежская и Оренбургская области, Республика Карелия и Луганская Народная Республика. В номинации «Новогодняя Россия» отмечены Липецкая, Челябинская, Рязанская и Томская области, а также Республика Крым.

За гостеприимство отмечена столица России — Москва, за лучшую просветительскую деятельность — Самарская область, за самую технологичную экспозицию — Пермский край, а в номинации «Образ выставки» награду получила Чувашская Республика.

