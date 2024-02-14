На выставке «Россия» узнали о Самарском Нанограде

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Уже много лет завод «Самарский Стройфарфор» принимает участие в форуме «Созвездие IQ – Самарский Наноград», который организует министерство образования и науки Самарской области.

Каждое лето более ста талантливых старшеклассников Поволжья собираются вместе и решают сложные производственные, маркетинговые, кадровые задачи. Их предоставляют крупные предприятия Самарской области.

В 2023 году команда, которая решала кейс «Самарского Стройфарфора», стала победителем форума. Ребята придумали, как экономично обогревать зимой сырьё и как можно использовать тепло, выделяемое печами, в которых обжигается сантехника. Они представили на суд жюри не только технически верное и логическое решение, но и яркую презентацию, для которой они смастерили железнодорожные вагоны, в которых сырьё приходит на завод!

А в феврале 2024 года на выставке «Россия» на стенде Самарской области состоялась презентация проекта форума «Созвездие IQ – Самарский Наноград» «От детской идеи до её воплощения».

Для презентации был снят фильм, где руководители предприятий рассказали, почему они участвуют в Нанограде.

Директор управления по персоналу и PR завода «Самарский Стройфарфор» Ольга Моржицкая поделилась своим опытом: «Мы заинтересованы в том, чтобы завод развивался и шёл вперёд. Для этого привлекаем в том числе и школьников проекта «Наноград». Мы готовим кейсы по производству сантехники и керамогранита, а ребята всесторонне подходят к их решению. Каждый раз приятно удивляет их вовлечённость, широта взглядов и трудолюбие! От души желаем «Самарскому Нанограду» роста и процветания!».