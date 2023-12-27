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На выставке «Россия» состоялось открытие фестиваля ледяных скульптур

27 декабря 2023 13:02
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На выставке «Россия» состоялось открытие фестиваля ледяных скульптур

26 декабря на международной выставке-форуме «Россия» торжественно открылись 10 ледяных скульптур, отражающих знаковые события современной истории России, достижения россиян в науке, спорте, промышленности, строительстве, культуре.

Анастасия Звягина отметила, что скульптуры являются произведениями искусства. На их создание ушло около трех недель. «Все скульптуры — про достижения и основные события России за последние годы. Мы видим здесь таблицу Менделеева — российскими учеными с 2000 года открыто шесть новых элементов. Мы видим Арктический плавучий университет — он является единственным в мире. Мы видим гражданский самолет МС-21. Россия — единственная в мире страна, которая самостоятельно, без помощи других стран собирает такой самолет. Мы видим здесь "Сапсан", фильм "Вызов", ведь Россия — единственная страна, которая сняла фильм в космосе», — сказала заместитель генерального директора АНО «Дирекция Выставки Достижений "Россия"» Анастасия Звягина.

К слову, пилотируемый корабль "Союз МС-19" с первым в мире киноэкипажем вывела на орбиту самарская ракета-носитель "Союз", изготовленная в РКЦ "Прогресс".

Фестиваль ледяных скульптур продлится до февраля, а в ближайшее время ледяные скульптуры сделают и регионы, чьи экспозиции представлены на Выставке "Россия".

«Недавно здесь прошли мастер-классы. Наши гости вместе с художниками принимали участие в изготовлении ледяных фигур. Они сделали зайчика, елочку, Деда Мороза, Снегурочку. Самому маленькому нашему художнику было четыре года, а самому старшему — 56 лет», — добавила Анастасия Звягина.

Кроме того, она рассказала о насыщенной программе, ожидающей гостей Выставки в новогоднюю ночь. Все павильоны 31 декабря будут работать до 15:00, но празднование Нового года продолжится на улице. Гости Выставки смогут встретить 2024 год и загадать желания 11 раз — по количеству часовых поясов в России. Перед посетителями выступят NILETTO, Zivert, «Дискотека Авария» и другие артисты. Также гости Выставки смогут получить призы и сладкие подарки.
«Наша Выставка удивляет: здесь можно увидеть все регионы страны под одной крышей. Мы делали Выставку для всех возрастов, но в первую очередь — для детей. После осмотра экспозиций они говорят: "Мы будто учебник по истории прочитали! Мы узнали, что у нас 89 регионов, их историю, культуру, чем они отличаются друг от друга." У нас можно узнать очень многое про нашу страну», — подчеркнула Анастасия Звягина.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля.

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