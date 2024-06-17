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На Выставке "Россия" презентовали 2 проекта Самарской области

17 июня 2024 10:39
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На Выставке "Россия" презентовали 2 проекта Самарской области

16 июня на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках форума «Пространство будущего» состоялась презентация лучших проектов Волго-Уральского макрорегиона. 

В ходе мероприятия было представлено два проекта из Самарской области. Главный менеджер группы развития сервисов и клиентского опыта управления проектирования и эксплуатации информационных систем и ресурсов ГБУ СО «Цифровой регион» Лилия Шагиева рассказала об инфраструктурном проекте «Карта жителя Самарской области».

«Проект объединяет в себе применение отечественных разработок в сфере платежей на основе использования национальной платежной системы "Мир" и современные подходы в решении вопросов совершенствования государственного и муниципального управления на основе реализации принципа адресности предоставления мер поддержки и услуг отдельным категориям граждан», — отметила Лилия Шагиева.

Реализация проекта позволяет использовать национальные платежные инструменты для адресного предоставления мер социальной поддержки, увеличить долю безналичных платежей, а также повысить цифровую грамотность социально-уязвимых слоев населения. Карта жителя является единым ключом к различным сервисам, связанным с транспортной инфраструктурой, социальным обеспечением и медицинским обслуживанием. Она содержит данные о владельце, функционирует как банковская карта, электронный проездной билет, а также служит аналогом полиса обязательного медицинского страхования и ключом от домофона.

Заместитель руководителя центра поддержки и реализации проектов и программ ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики» Виктория Хоркина представила «Молодежный центр проектов».

«Проект направлен на вовлечение молодежи в проектную деятельность, создание условий для формирования практических навыков социального проектирования, непрерывного сопровождения потенциальных и действующих грантополучателей», — указала Виктория Хоркина.

Целью проекта является формирование навыков социального проектирования у молодежи региона. Среди задач обозначены повышение у молодежи уровня информированности о возможностях в сфере проектной деятельности, навыков социального проектирования и уровня мотивации к участию в грантовых конкурсах и Форумной кампании Росмолодёжи.

На портале достижения.рф с 18 апреля стартовало голосование за самые важные, перспективные, интересные региональные проекты в области туризма, инфраструктуры, молодежной политики и в других важнейших сферах регионального развития. В числе авторов проектов как представители власти, так и общественность, студенты и бизнес. Уже подано более 200 заявок. Форум «Пространство будущего» охватил всю страну, подчеркивая уникальность и самобытность каждого региона через перспективные идеи. 

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 16 млн человек. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

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