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На Волгафесте площадка Третьяковки в Самаре будет представлена сразу двумя арт-объектами. Один из них, произведение текстильного искусства «Ковёр-Самаралёт», является итогом творческой Лаборатории «Мягкий Цех». Он создан из множества фрагментов, связанных с Самарой и ощущениями от города.

Рядом с ковром на протяжении всего фестиваля участницы Лаборатории будут создавать инсталляцию под руководством художницы Зухры Салаховой. На площадке будут присутствовать волонтёры-медиаторы, готовые вместе с вами обсудить произведения искусства и найти в них новые смыслы.



23-28 августа, каждый день с 17.00 до 20.00 ожидается Прилив мягкости на пляже! Ищите площадку Третьяковки в Музейном царстве на ВолгаФесте 2022, сообщает пресс-служба ВолгаФест 2022. Детство.



