На водоемах Сызрани исключили один из видов рыбной ловли

37

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура направила протест в сызранскую думу на использование в городских правилах термина «любительское и спортивное рыболовство». Речь о правилах использования водных объектов общего пользования, утвержденных в Сызрани в 2014 году.

Прокуратура потребовала привести городские нормы в соответствие с федеральным законом и Водным кодексом, в котором был исключен термин «спортивное рыболовство». Протест прокуратуры обсудили на пленарном заседании думы 27 апреля. Как нововведение отразится на рыбаках, которых много в городе, стоящем на Волге и на реке Сызранке? Здесь часто проводят состязания среди местных рыболовов и приезжих из других регионов.

– Исключение термина о спортивном рыболовстве с юридической точки зрения не запретит состязаний рыболовов. Это никак не повлияет на проведение регулярных спортивных соревнований, касающихся любительской рыбалки. Исключается только понятие. На рыбаках это никак не отразится, – пояснил корреспонденту КТВ-ЛУЧ начальник юридического отдела думы Сергей Сазонов. Депутаты решили согласиться с протестом природоохранной прокуратуры и проголосовали за исключение «спортивного рыболовства» из городских правил об использовании водных объектов общего пользования.



