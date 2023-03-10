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На водоемах Самарской области настало время активного таяния льда. В этот период необходимо помнить, что водоем представляет собой серьезную угрозу жизни и здоровью. Структура и толщина льда на нем неоднородна. Кажущийся крепким, подтаявший лед может проломиться в любую секунду.

Несмотря на наличие запрещающих знаков и предупредительных аншлагов, некоторые граждане продолжают выходить на ледовую поверхность. Известны также многократные случаи выезда на лед рек Волга, Сок и Самара снегоходов и других транспортных средств.

Главное управление МЧС России в очередной раз призывает самарцев и жителей области не пренебрегать правилами безопасности: не выходить и не выезжать на непрочный лёд рек и озер. Припорошенный снегом – он может скрывать полыньи и промоины, провал в которые может привести к трагическим последствиям.

Родителям необходимо провести беседы со своими детьми об опасности игр на весеннем льду. Запретите ребенку кататься с горок, которые расположены рядом с водоёмом, ходить по льдинам, отталкивать их от берегов и кататься на них, приближаться к ледяным заторам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО