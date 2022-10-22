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На Ваганьковском кладбище в Москве похоронили экс-председателя ВГТРК Олега Попцова

22 октября 2022 20:25
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Гражданская панихида прошла на улице Шаболовка.

Экс-председателя ВГТРК Олега Попцова похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, передаёт РИА Новости.

Олега Попцова похоронили на Ваганьковском кладбище в субботу после прощания. Гражданская панихида прошла на улице Шаболовка.

Попцов 14 июля 1990 года был назначен председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании, проработал в этой должности шесть лет и по указу президента был освобожден с этой должности в 1996 году. После он работал обозревателем в еженедельнике "Общая газета", гендиректором ИД "Пушкинская площадь", генеральным директором ОАО "ТВ Центр". В 2006 году вновь вернулся в ВГТРК в должности советника генерального директора ВГТРК.

 

Фото:    РИА Новости / Кирилл Каллиников

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